Окупанти завдали чергового авіаудару по Авдіївці: зруйновано багатоповерхівку

Окупанти повністю зруйнували місто на Донеччині. Фото: Telegram/Павло Кириленко

Місто на сході України Авдіївка перетворилося на суцільні руїни внаслідок тривалих бойових дій та бомбардувань з боку російських збройних сил та проросійських сепаратистів. Нещодавно, внаслідок нового авіаудару, ще одну багатоповерхівку було зруйновано. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, оскільки вони вчасно евакуювалися.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Зруйноване місто

В Авдіївці залишилося лише близько 1800 мешканців, які продовжують жити в умовах постійної небезпеки. Вони змушені щодня ризикувати своїм життям через бойову активність і регулярні бомбардування.

Ситуація в Авдіївці є лише одним із прикладів того, як конфлікт на сході України продовжує знищувати життя та майно місцевих жителів, руйнувати міста та села, а також загрожувати життю тих, хто залишився жити у зоні конфлікту.

Досі не знайдено ефективного способу врегулювання цього конфлікту та досягнення мирного вирішення, що продовжує завдавати величезної шкоди обом сторонам конфлікту та цивільному населенню.

Окупанти повністю зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці. Фото: Telegram/Павло Кириленко

Окупанти повністю зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці. Фото: Telegram/Павло Кириленко

Окупанти повністю зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці. Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, що у місті Авдіївка Донецької області продовжується активний пошук дітей, які досі перебувають на території міста. За інформацією місцевої поліції, батьки чотирьох дітей приховують їх, не бажаючи евакуюватися. Рятувальна група "Білі Ангели" вже виявила двох дітей і тепер намагається переконати їхню родину залишити місто.