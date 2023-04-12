Россияне продолжают убивать мирных жителей Донецкой области: глава ОВА показал последствия обстрелов
За сутки российские оккупанты убили своими ракетами одного гражданского человека в Донецкой области. Восемь человек получили ранения.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Удар по Кураховке
По словам Кириленко, российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по Кураховке.
Был ранен один человек.
Донецкое направление
Ночью и утром россияне массово обстреляли населенные пункты в этом направлении.
Так, под удар попали Курахово, Красногоровка, Максимилиановка и Марьинка.
Горловское направление
Здесь зафиксированы двое раненых в Бахмуте, где оккупанты добивают городскую инфраструктуру.
Последний обстрел повредил админздание и детский сад.
Еще два человека были ранены при обстреле Торецка. Там также известно о двух разрушенных домах.
В Константиновке следствием ракетного удара стало повреждение офисного здания.
Общие суточные потери в регионе
За прошедшие сутки в Донецкой области погиб один мирный житель.
Восемь человек получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, позавчера, 10 апреля, оккупанты нанесли очередной авиаудар по Авдеевке. Была разрушена многоэтажка.