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Россияне продолжают убивать мирных жителей Донецкой области: глава ОВА показал последствия обстрелов

12 апреля 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне продолжают убивать мирных жителей Донецкой области: глава ОВА показал последствия обстрелов
Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Telegram-канал Кириленко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За сутки российские оккупанты убили своими ракетами одного гражданского человека в Донецкой области. Восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Удар по Кураховке

По словам Кириленко, российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по Кураховке.

Был ранен один человек.

Донецкое направление

Ночью и утром россияне массово обстреляли населенные пункты в этом направлении.

Так, под удар попали Курахово, Красногоровка, Максимилиановка и Марьинка.

Горловское направление

Здесь зафиксированы двое раненых в Бахмуте, где оккупанты добивают городскую инфраструктуру.

Последний обстрел повредил админздание и детский сад.

Еще два человека были ранены при обстреле Торецка. Там также известно о двух разрушенных домах.

Российский удар по Донетчине
Разрушенная россиянами многоэтажка
Фото: Telegram-канал Кириленко

В Константиновке следствием ракетного удара стало повреждение офисного здания.

Общие суточные потери в регионе

За прошедшие сутки в Донецкой области погиб один мирный житель.

Восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, позавчера, 10 апреля, оккупанты нанесли очередной авиаудар по Авдеевке. Была разрушена многоэтажка.

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