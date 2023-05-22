Что происходит в Белгородской области: последние новости 22 мая

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: Легион "Свобода России"/Facebook

События в Белгородской области являются информационной и военной операцией граждан России против граждан России. Движение сопротивления перешло к фазе активных действий, а следовательно процессы, которые происходят на территории РФ, не удовлетворяют определенную часть ее населения. Она готова выступить против существующего режима даже таким радикальным способом, как взять в руки оружие.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Напомним, в понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковщиной.

"Ромаха" — доброволец Легиона "Свобода России". Фото: Легион "Свобода России"/Facebook

В частности, "Российский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, который тоже состоит из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Он также записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.

Позже в легионе "Свобода России" сообщили о своем захождении в Белгородскую область и "освобождении" первого села — Козинки.

"Россия не может защитить собственные границы"

По словам Снегирева, украинцы могут приветствовать подобные процессы, ведь не исключено, что против режима Путина могут начаться возможные протесты.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"На территории РФ воюют граждане РФ, которые участвуют в военных структурах. И на этом стоит сделать упор, потому что против режима на территории РФ воюют именно россияне, а не украинцы. Данная военная операция еще раз показала полную несостоятельность российской стороны по защите собственных границ. Несмотря на то, что Белгородщина потратила на устройство защитных сооружений 130 млн долл.", — заверил Снегирев.

В то же время, по его словам, в случае неспособности защитить свои границы Россия выпускает ракеты по мирным городам Украины. Как по Харьковщине и Харькову после обеда понедельника, 22 мая.

Что о ситуации в Белгородской области говорят в Офисе Президента

Украина не имеет "непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области России, а только наблюдает за ними и изучает ситуацию, — написал на своей странице в Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: УП

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", — уточнил Подоляк.

Российские пропагандисты, включая руководителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, считают, будто удары по Белгородской области являются началом украинского контрнаступления.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал события, которые 22 мая происходят в Белгородской области России, созданием "полосы безопасности" для защиты украинцев.

По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с сегодняшнего дня в регионе ввели режим "контртеррористической операции". У жителей будут проверять документы, а в регионе приостановят работу опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.