Росіяни проводять евакуацію з об'єктів Бєлгородської області, де є сховище ядерних боєприпасів

Військові переправляють ядерні боєприпаси. Фото: росЗМІ

Прессекретар Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що інформацію про термінову евакуацію на об'єкті в Бєлгородській області, де знаходиться сховище з ядерними боєприпасами, було підтверджено.

Про це пише Суспільне.

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Евакуація об'єктів

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про вісім осіб, які отримали поранення на території області. У районі Грайворон триває операція з евакуації населення.

Як повідомив губернатор області Гладков пошкодження внаслідок події отримали вісім осіб, як повідомив губернатор області Гладков. Натомість у Грайворонському районі евакуація мешканців не припиняється.

Нагадаємо, що Збройні формування "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" повідомили про звільнення Козинки Бєлгородської області. Ці групи стверджують, що підтримують Україну та закликають мешканців прилеглих до кордону російських регіонів залишитися у безпеці у своїх будинках, уникаючи будь-яких конфліктних ситуацій.

У Бєлгородській області у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон.