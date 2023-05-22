Россияне проводят эвакуацию из объектов Белгородской области, где есть хранилище ядерных боеприпасов
Пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что информация о срочной эвакуации на объекте в Белгородской области, где находится хранилище с ядерными боеприпасами, была подтверждена.
Об этом пишет Суспільне.
Эвакуация объектов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил о восьми получивших ранения на территории области. В районе Грайворон продолжается операция по эвакуации населения.
Как сообщил губернатор области Гладков, повреждения в результате происшествия получили восемь человек. В то время как в Грайворонском районе эвакуация жителей не прекращается.
Напомним, что Вооруженные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" сообщили об освобождении Козинки Белгородской области. Эти группы утверждают, что поддерживают Украину и призывают жителей прилегающих к границе российских регионов остаться в безопасности в своих домах, избегая любых конфликтных ситуаций.
В Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова прогремели взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу.