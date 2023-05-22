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Россияне проводят эвакуацию из объектов Белгородской области, где есть хранилище ядерных боеприпасов

22 мая 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне проводят эвакуацию из объектов Белгородской области, где есть хранилище ядерных боеприпасов
Военные переправляют ядерные боеприпасы. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что информация о срочной эвакуации на объекте в Белгородской области, где находится хранилище с ядерными боеприпасами, была подтверждена.

Об этом пишет Суспільне.

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Эвакуация объектов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил о восьми получивших ранения на территории области. В районе Грайворон продолжается операция по эвакуации населения.

Как сообщил губернатор области Гладков, повреждения в результате происшествия получили восемь человек. В то время как в Грайворонском районе эвакуация жителей не прекращается.

Напомним, что Вооруженные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" сообщили об освобождении Козинки Белгородской области. Эти группы утверждают, что поддерживают Украину и призывают жителей прилегающих к границе российских регионов остаться в безопасности в своих домах, избегая любых конфликтных ситуаций.

В Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова прогремели взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу.

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