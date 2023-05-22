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У Бєлгородській області переполох: заявляють про вибухи і танки на кордоні

22 травня 2023 12:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Бєлгородській області переполох: заявляють про вибухи і танки на кордоні
На Бєлгородщині пролунали вибухи. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Бєлгородській області, у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон.

Про це повідомляють легіон "Свобода Росії", "російський добровольчий корпус", місцеві соцмережі.

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На початку дня 22 травня добровольці розповсюдили відео, на якому були показані дорожні знаки, що вказують на наближення до таких російських населених пунктів, як Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі.

Свою підтримку Україні також висловив легіон "Свобода Росії", запропонувавши громадянам Росії боротися за країну, звільнену від влади Путіна. Цей легіон звернувся до населення російських прикордонних регіонів із закликом залишитися у безпеці, не протистояти та не боятися.

Вони наголосили, що їхньою метою не є завдання шкоди громадянам та використання їх для досягнення власних цілей, як це роблять прихильники Путіна. Обіцяно подробиці про це найближчим часом.

Крім того, наголошується на поширенні повідомлень про руйнування прикордонного пункту "Грайворон" на російських платформах.

Російська служба з надзвичайних ситуацій відправила попередження місцевому населенню Грайворонського та Шебекинського районів про можливий обстріл та закликала всіх мешканців знайти укриття.

Танки на кордоні

Місцеві Telegram поширюють інформацію про те, що українські танки нібито перетнули кордон із Бєлгородською областю.

Нагадаємо, що Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що вчора ввечері, 21 травня, було здійснено атаку на адміністративну будівлю у Грайворонському міському окрузі. За його словами, з квадрокоптера було скинуто вибуховий пристрій.

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