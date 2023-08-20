Український надводний дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Стало відомо, що наразі росіяни проводять навчання зі знищення морських дронів в акваторії Балтики. Таким чином вони намагаються відпрацювати алгоритм дій у випадку атаки українських БпЛА на кораблі у Чорному морі.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"‎Це свідчить про те, що великий стратег Путін "‎всіх переграв"‎. Вони тепер будуть тренуватися й у Тихому океані, побачите. Звичайно, це питання безпеки. І те, що там кажуть, що Путін нібито не володіє всією інформацією чи "‎колективний Путін"‎, я вже не знаю, де там той двійник, вони володіють інформацією настільки, що змушені проводити в тому числі заходи на Балтійському флоті. На Чорному вони теж тренуються, вірніше намагаються це робити"‎, — повідомив речник УДА Сергій Братчук.

Він додав, що у Чорному морі їм важче проводити тренування, адже там доводиться більше ‎ховатися.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 серпня, після третьої ночі у російському Курську сталася "бавовна". Є інформація про пожежу на місцевому вокзалі.

Також ми писали, що в інтернеті опублікували кадри збитків, завданих російському танкеру SIG після нападу морським дроном в акваторії Чорного моря. Попри те, що інцидент стався ще на початку серпня, деталі збитків продовжують ставати відомими.

Додамо, 18 серпня у столиці Росії провели масову евакуацію людей з "Москва-Сіті". Це відбулося після повідомлення про "приліт БпЛА".