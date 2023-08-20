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Россияне проводят учения по уничтожению морских дронов, — Братчук

20 августа 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне проводят учения по уничтожению морских дронов
Украинский надводный дрон. Фото: Генштаб ВСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Стало известно, что сейчас россияне проводят учения по уничтожению морских дронов в акватории Балтики. Таким образом они пытаются отработать алгоритм действий в случае атаки украинских БпЛА на корабли в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Это свидетельствует о том, что великий стратег Путин "всех переиграл". Они теперь будут тренироваться и в Тихом океане, увидите. Конечно, это вопрос безопасности. И то, что там говорят, что Путин якобы не владеет всей информацией или "коллективный Путин", я уже не знаю, где там тот двойник, они владеют информацией настолько, что вынуждены проводить в том числе мероприятия на Балтийском флоте. На Черном они тоже тренируются, вернее пытаются это делать", — сообщил спикер УДА Сергей Братчук.

Он добавил, что в Черном море им труднее проводить тренировки, ведь там приходится больше прятаться.

Напомним, сегодня ночью, 20 августа, после трех ночи в российском Курске произошел "хлопок". Есть информация о пожаре на местном вокзале.

Также мы писали, что в интернете опубликовали кадры ущерба, нанесенного российскому танкеру SIG после нападения морским дроном в акватории Черного моря. Несмотря на то, что инцидент произошел еще в начале августа, детали ущерба продолжают становиться известными.

Добавим, 18 августа в столице России была проведена массовая эвакуация людей из "Москва-Сити". Это произошло после сообщения о "прилете БпЛА".

 

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