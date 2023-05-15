Росіяни проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях, — Генштаб

Мобілізовані до російської армії. Фото: росЗМІ

Російські окупанти намагаються мобілізувати до лав своєї армії мешканців захоплених територій, які погодилися отримати російські паспорти. При цьому росіяни намагаються вибити із українців хабарі за непотрапляння на фронт.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Мобілізація в окупації

За інформацією української розвідки, у низці населених пунктів на лівобережжі Херсонської області російські окупанти затримують чоловіків, які раніше погодилися взяти російське громадянство.

Їх намагаються мобілізувати до окупаційної армії.

Хабар для окупантів

Втім, за наявної інформації, росіяни спочатку вимагають хабар від затриманих українців — як "винагороду за відстрочку від мобілізації".

Якщо ж людина відмовляється платити гроші чи просто не має їх, тоді її відправляють до польового табору, де вона проходить прискорений курс загальновійськової підготовки.

Після цього такі мобілізовані українці потрапляють до населених пунктів поруч із лінією фронту.

Нагадаємо, що у сусідній Запорізькій області окупанти лякають тих, хто не отримав російське громадянство, депортацією.