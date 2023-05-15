Россияне проводят принудительную мобилизацию на оккупированных территориях, — Генштаб

Мобилизированные в российскую армию. Фото: росСМИ

Российские оккупанты пытаются мобилизовать в ряды своей армии жителей захваченных территорий, которые согласились получить российские паспорта. При этом россияне пытаются выбить из украинцев взятки за непопадание на фронт.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Мобилизация в оккупации

По информации украинской разведки, в ряде населенных пунктов на левобережье Херсонской области российские оккупанты задерживают мужчин, ранее согласившихся взять российское гражданство.

Их пытаются мобилизовать в оккупационную армию.

Взятка для оккупантов

Впрочем, по имеющейся информации, россияне сначала требуют взятку от задержанных украинцев — как "вознаграждение за отсрочку от мобилизации".

Если же человек отказывается платить деньги или просто не имеет их, тогда его отправляют в полевой лагерь, где он проходит ускоренный курс общевойсковой подготовки.

После этого мобилизованные украинцы попадают в населенные пункты рядом с линией фронта.

Напомним, что в соседней Запорожской области оккупанты пугают тех, кто не получил российское гражданство, депортацией.