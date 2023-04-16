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Росіяни розпочали "евакуацію" дітей з тимчасово окупованого Енергодара

16 квітня 2023 11:54
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Росіяни розпочали "евакуацію" дітей з тимчасово окупованого Енергодара
Російські окупанти примусово евакуюють дітей з Енергодара. Фото: Енергоатом
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У школах та садочках тимчасово окупованого Енергодара росіяни почали так звану евакуацію дітей до Криму. 

Про це повідомляє Енергоатом.

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Примусова евакуація дітей з Енергодара

Зазначається, що в місцевих школах та садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі", — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ворожі війська намагаються переконати людей евакуюватися до РФ або Криму.

Окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу бійців ЗСУ.

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