Росіяни розпочали "евакуацію" дітей з тимчасово окупованого Енергодара
У школах та садочках тимчасово окупованого Енергодара росіяни почали так звану евакуацію дітей до Криму.
Про це повідомляє Енергоатом.
Примусова евакуація дітей з Енергодара
Зазначається, що в місцевих школах та садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.
"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі", — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ворожі війська намагаються переконати людей евакуюватися до РФ або Криму.
Окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу бійців ЗСУ.