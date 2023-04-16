Россияне начали "эвакуацию" детей с временно оккупированного Энергодара

Российские оккупанты принудительно эвакуируют детей из Энергодара. Фото: Энергоатом

В школах и садах временно оккупированного Энергодара россияне начали так называемую эвакуацию детей в Крым.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Принудительная эвакуация детей из Энергодара

Отмечается, что в местных школах и садах временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.

"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу. В настоящее время орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи", — рассказали в ведомстве.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что вражеские войска пытаются убедить людей эвакуироваться в РФ или Крым.

Оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления бойцов ВСУ.