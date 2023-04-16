Россияне начали "эвакуацию" детей с временно оккупированного Энергодара
В школах и садах временно оккупированного Энергодара россияне начали так называемую эвакуацию детей в Крым.
Об этом сообщает Энергоатом.
Принудительная эвакуация детей из Энергодара
Отмечается, что в местных школах и садах временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.
"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу. В настоящее время орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи", — рассказали в ведомстве.
Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что вражеские войска пытаются убедить людей эвакуироваться в РФ или Крым.
Оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления бойцов ВСУ.