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Россияне начали "эвакуацию" детей с временно оккупированного Энергодара

16 апреля 2023 11:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне начали "эвакуацию" детей с временно оккупированного Энергодара
Российские оккупанты принудительно эвакуируют детей из Энергодара. Фото: Энергоатом
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В школах и садах временно оккупированного Энергодара россияне начали так называемую эвакуацию детей в Крым.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Отмечается, что в местных школах и садах временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.

"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу. В настоящее время орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи", — рассказали в ведомстве.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что вражеские войска пытаются убедить людей эвакуироваться в РФ или Крым.

Оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления бойцов ВСУ.

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