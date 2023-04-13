Маляр розповіла, що окупанти намагаються переконати українців з ТОТ евакуюватися до РФ та Криму

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Армія Inform

Російські окупанти активізували заходи щодо залякування українців на тимчасово окупованих територіях. Ворожі війська намагаються переконати людей евакуюватися до РФ або Криму.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

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Окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу бійців ЗСУ.

"У такий спосіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території АР Крим нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади", — розповіла Маляр.

Командування РФ на тимчасово окупованій території АР Крим навіть організувало примусове залучення евакуйованих українців з ТОТ до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних загарбників.

Нагадаємо, окупанти готують попередній план евакуації працівників "Росатому" із захопленої Запорізької атомної електростанції. Вони повинні бути готовими виїхати за першим сигналом.

Також ми писали, що наразі на території України продовжуються проблеми, пов'язані з окупацією російськими військами. Зокрема, у населеному пункті Мелітополь Запорізької області місцеве населення стало жертвою психологічного впливу з боку окупантів.

Додамо, російські загарбники на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ розпочали евакуацію на окупованій території Херсонської області. Зокрема, окупанти складають списки для вивезення цивільного населення зі Скадовська.