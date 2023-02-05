Бахмут - росіяни розповсюджують фейк про захоплення міста

Росіяни розповсюджують фейк, нібито вони увійшли до Бахмута, — ЦНС
Росіяни продовжують розповсюджувати фейки про війну. Цього разу вони розповсюджують інформацію, нібито вони увійшли до Бахмута.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Черговий фейк про Бахмут
Російський пропагандист Борис Рожин поширив відео, де нібито росіяни увійшли до Бахмута і контролюють низку вулиць на півдні міста. Втім, насправді на відео селище Дослідне поблизу Бахмута, а не саме місто.
"Таке вкидання спрямоване на те, щоб підірвати довіру українців до командування та розігнати паніку", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 2 лютого, у Бахмуті під час надання допомоги мирним жителям загинув волонтер із США Піт Рід. Рід, ветеран морської піхоти США, був зарахований до списку "загиблих під час надання допомоги" під час місії з іншою організацією.
Також повідомлялося, що норвежці Сандер Серсвен Трелвік та Саймон Йонсен були поранені в Бахмуті. Вони намагалися евакуювати з прифронтового міста поранених після чергової атаки російських окупаційних військ.