Бахмут - росіяни розповсюджують фейк про захоплення міста

Російські окупанти

Росіяни продовжують розповсюджувати фейки про війну. Цього разу вони розповсюджують інформацію, нібито вони увійшли до Бахмута.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Черговий фейк про Бахмут

Російський пропагандист Борис Рожин поширив відео, де нібито росіяни увійшли до Бахмута і контролюють низку вулиць на півдні міста. Втім, насправді на відео селище Дослідне поблизу Бахмута, а не саме місто.

"Таке вкидання спрямоване на те, щоб підірвати довіру українців до командування та розігнати паніку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 2 лютого, у Бахмуті під час надання допомоги мирним жителям загинув волонтер із США Піт Рід. Рід, ветеран морської піхоти США, був зарахований до списку "загиблих під час надання допомоги" під час місії з іншою організацією.

Також повідомлялося, що норвежці Сандер Серсвен Трелвік та Саймон Йонсен були поранені в Бахмуті. Вони намагалися евакуювати з прифронтового міста поранених після чергової атаки російських окупаційних військ.