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Оказывал помощь мирным жителям до последнего: в Бахмуте погиб волонтер из США

4 февраля 2023 08:49
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
В Бахмуте 2 февраля погиб волонтер из США Пит Рид
Волонтер Пит Рид
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В четверг, 2 февраля, в Бахмуте во время оказания помощи мирным жителям погиб волонтер из США Пит Рид. Род, ветеран морской пехоты США, был причислен к списку "погибших при оказании помощи" во время миссии с другой организацией.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на группу по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine (GRM).

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"Вчера в Бахмуте в Украине погиб основатель GRM Пит Рид. Пит был основой GRM, занимая должность председателя правления в течение четырех лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время предоставления помощи", — говорится в сообщении группы в Instagram.

Также отмечается, что это "строгое напоминание об опасности, с которой сталкиваются спасатели и работники гуманитарных организаций в зонах конфликтов, когда они оказывают помощь гражданам, оказавшимся под перекрестным огнем".

"Пит Рид, медик-волонтер, погиб вчера во время обстрела в Бахмуте в Украине, пытаясь эвакуировать гражданских. Один из самых самоотверженных людей, которых я когда-либо встречал. Почивай с миром, брат", — написал фотограф-документалист Ченгиз Яр в Твиттер.

Представитель Государственного департамента США подтвердил журналистам "недавнюю смерть гражданина США в Украине": "Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь".

Напомним, недавно под Соледаром обнаружили тело одного из британских волонтеров. Ранее Эндрю Бегшоу и Кристофер Перри считались пропавшими без вести.

29 января в Трапезной церкви на территории Софии Киевской состоялась церемония прощания с британским волонтером Эндрю Бегшоу, погибшим на войне в Украине.

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