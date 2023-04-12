Росіяни шукають охочих вмерти за РФ: Федоров розповів про ситуацію на окупованій частині Запоріжжя

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Уніан

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти проводять у місті приховану мобілізацію серед місцевого населення ще з кінця грудня. Через значні втрати росіяни намагаються знайти людей, готових стати гарматним м’ясом для країни-агресора.

Про це Іван Федоров сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За словами Федорова, на окупованих територіях Росія оголосила про можливість укладати контракт з армією. Також окупанти утворили так званий військкомат і змушують місцевих чоловіків ставити на облік.

"Ми розуміємо, що слідом за обліком буде масова мобілізація. Наразі вони (окупанти. — Ред.) не розпочали цієї масової мобілізації з відомих нам причин. Тому що жодна людина в тимчасово окупованому Мелітополі не буде воювати проти своєї держави", — розповів мер Мелітополя.

Також місцеві колаборанти організовують військові батальйони.

"Так, нещодавно окупанти розпочали формування ще одного так званого добровольчого батальйону "Козачий добровольчий батальйон". Його організатор — Андрій Жидков, який називає себе так званим керівником поліції в Запорізькій області. А перед цим гауляйтер Балицький зібрав "Батальйон судоплатова", який все не доїде до зони бойових дій, зате знімає "героїчні" відео в глибокому тилу", — сказав Федоров.

Нагадаємо, з 1 квітня росіяни не зможуть видаляти свої облікові записи з "Держпослуг" після анонсу цифрових повісток. На сайті навіть зникла кнопка видалення свого кабінету.

Окрім того, у Росії хочуть відловлювати ухилянтів через інтернет. Російська Держдума збирається ухвалити законопроєкт про електронні повістки. За неявку після отримання електронної повістки, чоловікам закриватимуть виїзд із країни.