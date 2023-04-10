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рф тримає на гачку кожного колаборанта, — Федоров

10 квітня 2023 18:18
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
рф тримає на гачку кожного колаборанта, — Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Іван Носальський
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Колаборанти і зрадники на гачку навіть у росіян. Окупантів змушують всіх написати розписки і забороняють виїжджати за межі тимчасово окупованого Мелітополя.

Про це інформує Іван Федоров.

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Колаборанти на гачку у росіян

За даними Центру національного спротиву окупанти забирають у деяких колаборантів закордонні паспорти, щоб щури не втекли від "господаря".

"Ми бачимо, що серед окупантів, як і серед колаборантів, що важливо, є досить потужна паніка. Також вона посилюється тим, що на минулому тижні було звільнено 4 колаборанти, які погодились співпрацювати з ворогом. Наприклад, після того, як вибухнула автівка Зубарєва, за 3 години йому знайшли заміну, Представили нового голову фейкової окупаційної влади, також призначили нового голову в Приазовське, призначили нового голову в Кирилівку. І тенденція продовжується на цьому тижні. Точно ми розуміємо, що ще одного звільнять і на його місце поставлять когось також з росії. Тож зрадники не потрібні нікому, тому ворог починає зачищати, тому що вони щось знають. І тому через це паніка наростає. Але слід зазначити, що сьогодні ворог взяв розписку з усіх колаборантів і забороняє їм навіть виїжджати за межі міста. Не те, що за межі тимчасово окупованої території, а просто за межі міста. Сьогодні вони як заручники і я дуже сподіваюсь, що вони дочекаються наших ЗСУ. І тоді за українським законодавством ми точно будемо з ними розбиратися", — сказав в прямому ефірі телемарафону Іван Федоров.

Нагадаємо, що російські загарбники не можуть набрати достатньої кількості людей у "адміністрації" на окупованих територіях. Через це окупанти змушені привозити до України громадян росії у відрядження.

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