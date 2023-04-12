Россияне ищут желающих умереть за РФ: Федоров рассказал о ситуации на оккупированной части Запорожья

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: Униан

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты проводят в городе скрытую мобилизацию среди местного населения еще с конца декабря. Из-за значительных потерь россияне пытаются найти людей, готовых стать пушечным мясом для страны-агрессора.

Об этом Иван Федоров сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По словам Федорова, на оккупированных территориях Россия объявила о возможности заключать контракт с армией. Также оккупанты образовали так называемый военкомат и заставляют местных мужчин ставить на учет.

"Мы понимаем, что вслед за учетом будет массовая мобилизация. Пока они (оккупанты. — Ред.) не начали эту массовую мобилизацию по известным нам причинам. Потому что ни один человек во временно оккупированном Мелитополе не будет воевать против своего государства", — рассказал мэр Мелитополя.

Также местные коллаборанты организуют военные батальоны.

"Так, недавно оккупанты начали формирование еще одного так называемого добровольческого батальона "Казачий добровольческий батальон". Его организатор — Андрей Жидков, который называет себя так называемым руководителем полиции в Запорожской области. А перед этим гауляйтер Балицкий собрал "Батальон судоплатова" доедет до зоны боевых действий, зато снимает "героические" видео в глубоком тылу", — сказал Федоров.

Напомним, с 1 апреля россияне не смогут удалять свои аккаунты из "Госуслуг" после анонса цифровых повесток. На сайте даже пропала кнопка удаления своего кабинета.

Кроме того, в России хотят отлавливать ухилянтов через Интернет. Российская Госдума намерена принять законопроект об электронных повестках. За неявку после получения электронной повестки мужчинам будут закрывать выезд из страны.