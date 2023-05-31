Росіяни скаржаться на масований удар по Шебекіну

Наслідки удару по місту Шебекіно. Фото із соцмереж

Російська сторона вкотре заявляє про обстріл міста Шебекіно. Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

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Коментар влади

За словами В’ячеслава Гладкова, місто Шебекіно, що неподалік від кордону з Україною, вкотре обстріляли.

Губернатор заявив про пошкоджені будинки та транспортні засоби. У місті нібито спалахнули пожежі.

Також Гладков наголосив, що внаслідок обстрілів є одна постраждала. Згодом він, коментуючи події у місті, заявив, що постраждалих уже четверо.

Свідчення очевидців

У мережі з’явилися фото- та відеодокази з Шебекіна.

На них можна побачити руйнування та пошкоджені автомобілі.

Судячи з відео, записаних камерами спостереження, ударів було декілька.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Шебекіні лунав сигнал повітряної тривоги. Тоді також повідомляли про масований обстріл цього російського прикордонного міста.