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Росіяни скаржаться на масований удар по Шебекіну

31 травня 2023 07:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни скаржаться на масований удар по Шебекіну
Наслідки удару по місту Шебекіно. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська сторона вкотре заявляє про обстріл міста Шебекіно. Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

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Коментар влади

За словами В’ячеслава Гладкова, місто Шебекіно, що неподалік від кордону з Україною, вкотре обстріляли.

Губернатор заявив про пошкоджені будинки та транспортні засоби. У місті нібито спалахнули пожежі.

Також Гладков наголосив, що внаслідок обстрілів є одна постраждала. Згодом він, коментуючи події у місті, заявив, що постраждалих уже четверо.

Свідчення очевидців

У мережі з’явилися фото- та відеодокази з Шебекіна.

На них можна побачити руйнування та пошкоджені автомобілі.

Судячи з відео, записаних камерами спостереження, ударів було декілька.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Шебекіні лунав сигнал повітряної тривоги. Тоді також повідомляли про масований обстріл цього російського прикордонного міста.

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