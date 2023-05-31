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Россияне жалуются на массированный удар по Шебекино

31 мая 2023 07:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне жалуются на массированный удар по Шебекино
Последствия удара по городу Шебекино. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская сторона снова заявляет об обстреле города Шебекино. В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По словам Вячеслава Гладкова, город Шебекино, недалеко от границы с Украиной, в очередной раз обстреляли.

Губернатор заявил о поврежденных домах и транспортных средствах. В городе якобы вспыхнули пожары.

Также Гладков подчеркнул, что в результате обстрелов есть одна пострадавшая. Впоследствии он, комментируя происходящее в городе, заявил, что пострадавших уже четверо.

Свидетельства очевидцев

В сети появились фото- и видеодоказательства из Шебекино.

На них можно увидеть разрушения и поврежденные автомобили.

Судя по видео, записанным камерами наблюдения, ударов было несколько.

Напомним, что несколько дней назад в Шебекино доносился сигнал воздушной тревоги. Тогда также сообщали о массированном обстреле этого российского пограничного города.

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