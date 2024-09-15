Звільнені з полону бійці Азову готові повернутися на фронт

Бійці полку "Азов". Фото: скриншот з відео

Бійці полку "Азов", які нещодавно повернулися з російського полону, вже готові стати у стрій. Воїни хочуть взяти до рук зброю та захищати країну від російських окупантів.

Про це повідомив заступник командира бригади Святослав "Калина" Паламар у Facebook.

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"Розкажи друже, що на фронті? Коли ми вже станемо до строю? Можна переодягнутися в форму і чи отримаю я завтра зброю? Коментарі зайві. Це АЗОВ!" — наголосив Паламар.

Допис Паламара. Фото: скриншот

Повернення бійців "Азову" додому

Між Україною та Росією 13 вересня відбувся 56-й обмін полоненими. Додому повернулися ще 49 українців, серед них 15 бійців 12-ї бригади полку "Азов".

А 14 вересня відбувся ще один обмін військовополоненими. Загалом додому повернулися 103 українці. Серед них 82 рядових та сержантів та 21 офіцера. Вони обороняли Київщину, Донеччину, Маріуполь та завод "Азовсталь", Луганщину, Запоріжжя та Харківщину.

Серед них є бійці підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, прикордонники, а також поліцейські. Додому повернулися оборонці 36-ї бригади морської піхоти, бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", представники спецпідрозділу "Кракен", представники Нацполу та тероборони, ДСНС.