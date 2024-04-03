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Росіяни створюють "музеї СВО" в школах на ТОТ Херсонщини

3 квітня 2024 02:58
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Інна Буряк
редактор
Росіяни створюють "музеї СВО" в школах на ТОТ Херсонщини
Російський окупант на тлі вантажівки з символікою агресії РФ. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Центр національного спротиву заявив, що російські окупанти створюють пропагандистські осередки в школах на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Йдеться про так звані "музеї Спеціальної воєнної операції".

Про це Центр нацспротиву повідомляє у вівторок, 2 квітня.

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"Музеї СВО" створюють примусово у всіх школах, які розповідають дітям викривлену реальність, де окупанти представлені "визволителями", — розповідають в Центрі.

Там уточнили, що росіяни зобов'язують школярів відвідувати такі музеї. Ці заклади призначені для початкових класів, вони орієнтовані на дітей, що ще не мають сформованих поглядів на життя в вільній Україні.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до організації системи промивання мізків українцям понесе відповідальність", — наголосили в Спротиві.

Нагадаємо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях проводять інформаційну операцію. Їхній план — дискредитація українського підпілля.

Також ми повідомляли, що керівник Save Ukraine Микола Кулеба повідомив про порятунок з окупації ще трьох дітей з родинами. Врятовані українці розповіли, яким було життя на окупованих Росією територіях України

школи
діти
Херсонська область
музеї
окупанти
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окупація
війна в Україні
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