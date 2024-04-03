Росіяни створюють "музеї СВО" в школах на ТОТ Херсонщини

Російський окупант на тлі вантажівки з символікою агресії РФ. Фото: росЗМІ

Центр національного спротиву заявив, що російські окупанти створюють пропагандистські осередки в школах на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Йдеться про так звані "музеї Спеціальної воєнної операції".

Про це Центр нацспротиву повідомляє у вівторок, 2 квітня.

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Окупанти створюють "музеї СВО"

"Музеї СВО" створюють примусово у всіх школах, які розповідають дітям викривлену реальність, де окупанти представлені "визволителями", — розповідають в Центрі.

Там уточнили, що росіяни зобов'язують школярів відвідувати такі музеї. Ці заклади призначені для початкових класів, вони орієнтовані на дітей, що ще не мають сформованих поглядів на життя в вільній Україні.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до організації системи промивання мізків українцям понесе відповідальність", — наголосили в Спротиві.

Нагадаємо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях проводять інформаційну операцію. Їхній план — дискредитація українського підпілля.

Також ми повідомляли, що керівник Save Ukraine Микола Кулеба повідомив про порятунок з окупації ще трьох дітей з родинами. Врятовані українці розповіли, яким було життя на окупованих Росією територіях України.