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Россияне создают "музеи СВО" в школах на ТОТ Херсонщины

3 апреля 2024 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне создают "музеи СВО" в школах на ТОТ Херсонщины
Российский оккупант на фоне грузовика с символикой агрессии РФ. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Центр национального сопротивления заявил, что российские оккупанты создают пропагандистские ячейки в школах на временно оккупированных территориях Херсонской области. Речь идет о так называемых "музеях Специальной военной операции".

Об этом Центр нацсопротивления сообщает во вторник, 2 апреля.

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"Музеи СВО" создают принудительно во всех школах, рассказывающих детям искаженную реальность, где оккупанты представлены "освободителями", — рассказывают в Центре.

Там уточнили, что россияне обязывают школьников посещать такие музеи. Эти учреждения предназначены для начальных классов, они ориентированы на детей, еще не имеющих сложившихся взглядов на жизнь в свободной Украине.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к организации системы промывания мозгов украинцам понесет ответственность", — подчеркнули в Сопротивлении.

Напомним, что российские захватчики на временно оккупированных территориях проводят информационную операцию. Их план — дискредитация украинского подполья.

Также мы сообщали, что руководитель Save Ukraine Николай Кулеба сообщил о спасении с оккупации еще троих детей с семьями. Спасенные украинцы рассказали, какой была жизнь на оккупированных Россией территориях Украины.

школы
дети
Херсонская область
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оккупация
война в Украине
війна

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