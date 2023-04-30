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Росіяни тероризують прифронтові населені пункти, — Запорізька ОВА

30 квітня 2023 09:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни тероризують прифронтові населені пункти, — Запорізька ОВА
Голова Запорізької ОВ Юрій Малашко. Фото: Telegram/Юрій Малашко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За минулі 24 години військові Росії завдали ряд ударів по 19 населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, був один авіаудар. Зокрема було завдано одного авіаудару.

Про це повідомив голова Запорізької ОВ Юрій Малашко.

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У повідомленні йдеться, що був один авіаудар, який був здійснений по Преображенці, а також 5 атак з використанням безпілотних літальних апаратів, які були спрямовані на Чарівний та Полтавку. Щобільше, РСЗВ були використані для поразки Затишшя, Білогір'я та Гуляйпільського, а також понад 60 артилерійських ударів було здійснено у Новояківцях, Залізничному, Кам'янському та ще 15 інших населених пунктах.

На щастя, внаслідок цих нападів постраждалих людей немає, проте руйнування на місцях завдання ударів чималі. Очевидці повідомляють, що багато будинків, включаючи житлові та комерційні, було зруйновано, а на вулицях видно сліди руйнування та пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат, у тому числі й небойових. Так, у Запоріжжі 20 окупантів отруїлися невідомою речовиною

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