Россияне терроризируют прифронтовые населенные пункты, — Запорожская ОВА

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: Telegram/Юрий Малашко

За прошедшие 24 часа военные России нанесли ряд ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. В частности был нанесен один авиаудар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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В сообщении говорится, что был один авиаудар, который был произведен по Преображенке, а также 5 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены на Волшебный и Полтавку. Более того, РСЗО были использованы для поражения Затишья, Белогорья и Гуляйпольского, а также более 60 артиллерийских ударов были произведены в Новояковцах, Железнодорожном, Каменском и еще 15 других населенных пунктах.

К счастью, в результате этих нападений пострадавших людей нет, однако разрушения на местах нанесения ударов немалы. Очевидцы сообщают, что многие здания, включая жилые и коммерческие, были разрушены, а на улицах видны следы разрушения и повреждения инфраструктуры.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают нести потери, в том числе и небоевые. Так, в Запорожье 20 оккупантов отравились неизвестным веществом.