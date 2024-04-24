Росіяни тиснуть на плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра — ранкове зведення Генштабу

Українські військові на позиціях. Фото: Генштаб

Розпочалася сімсот дев’яносто перша доба повномасштабної збройної агресії російських загарбників проти України. Українські захисники стримують наступальні дії ворога. Своэю чергою, росіяни не припиняють завдавати ударів по мирному населенню нашої держави.

Про це говориться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у середу, 24 квітня.

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Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Українські воїни не припиняють активними діями завдавати ворожим військам втрат в живій силі та техніці. Вони виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 інші важливі об’єкти противника.

Український танк. Фото: Генштаб

Обстріли росіян

Загалом, росіяни завдали 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Куп’янськ, Глушківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Селидове, Карлівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне, Красногорівка та Побєда Донецької області і Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Кулеметник ЗСУ. Фото: Генштаб

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку ворог 5 разів атакував українські позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Бахмутському напрямку українськими захисниками відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби він здійснив за підтримки авіації 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Втрати окупантів

Сили оборони минулої доби ліквідували 880 російських окупантів. Також було знищено один ворожий танк, 12 бронемашин та 43 артилерійські системи.

Загалом втрати росіян виглядають так:

особового складу — близько 461 940 (+880) осіб;

танків — 7 242 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 13 928 (+12) од.;

артилерійських систем — 11 808 (+43) од.;

РСЗВ — 1 048 (+2) од.;

засоби ППО — 771 (+2) од.;

літаків — 348 (+0) од.;

гелікоптерів — 325 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 439 (+32);

крилаті ракети — 2 117 (+0);

кораблі /катери — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15 892 (+47) од.;

спеціальна техніка — 1 944 (+8).

Втрати окупантів. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч проти 23 квітня випустили на Київ ударні дрони з території Курської області. Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.

Раніше ми писали, що корпус російської армії чисельністю у 25 тисяч осіб особового складу пішов на штурм Часового Яру Донецької області. Лише за минулу добу там було зафіксовано 32 мінометно-артилерійські обстріли.