Россияне давят на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра — утренняя сводка Генштаба

Украинские военные на позициях. Фото: Генштаб

Начались семьсот девяносто первые сутки полномасштабной вооруженной агрессии российских захватчиков против Украины. Украинские защитники сдерживают наступательные действия противника. В свою очередь, россияне не прекращают наносить удары по мирному населению нашего государства.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в среду, 24 апреля.

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Успехи ВСУ

За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Украинские воины не прекращают активными действиями наносить вражеским войскам потери в живой силе и технике. Они истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 3 другим важным объектам противника.

Украинский танк. Фото: Генштаб

Обстрелы россиян

В общей сложности, россияне 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Гремяч Черниговской области; Купянск, Глушковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Северное, Очеретино, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Селидово, Карловка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное, Красногоровка и Победа Донецкой области и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Пулеметчик ВСУ. Фото: Генштаб

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг 5 раз атаковал украинские позиции в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Бахмутском направлении украинскими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток он совершил при поддержке авиации 3 безуспешных атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Потери оккупантов

Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Также был уничтожен один вражеский танк, 12 бронемашин и 43 артиллерийские системы.

В общем, потери россиян выглядят следующим образом:

личного состава — около 461 940 (+880) человек;

танков — 7 242 (+1) ед.;

боевых бронированных машин — 13 928 (+12) ед.;

артиллерийских систем — 11 808 (+43) ед.;

РСЗО — 1 048 (+2) ед.;

средства ПВО — 771 (+2) ед.;

самолетов — 348 (+0) ед.;

вертолетов — 325 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 439 (+32);

крылатые ракеты — 2 117 (+0);

корабли /катера — 26 (+0) ед.;

подводные лодки — 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 15 892 (+47) ед.;

специальная техника — 1 944 (+8).

Потери оккупантов. Фото: Генштаб

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 23 апреля выпустили на Киев ударные дроны с территории Курской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили все враждебные цели.

Ранее мы писали, что корпус российской армии численностью 25 тысяч человек личного состава пошел на штурм Часового Яра Донецкой области. Только за минувшие сутки там было зафиксировано 32 минометно-артиллерийских обстрела.