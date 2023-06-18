Росіяни цинічно обстріляли Херсонщину: є загиблий

Ліквідація наслідків російських обстрілів. Ілюстративне фото: Херсонська міська рада

Минулої доби російські окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Росія продовжує терор мирного населення

За його словами, армія РФ лише по Херсону випустила 29 снарядів. Росіяни обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонщини.

Чи є постраждалі

Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще четверо отримали поранення, серед них одна дитина.

Скриншот допису

Обстріли не вщухають

Раніше російські окупаційні війська 75 разів обстріляли Херсонську область. Загалом ворог випустив по регіону 314 снарядів. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще 25 — дістали поранення.

Нагадаємо, у Херсоні невідомі люди побили волонтера, який займався евакуацією населення. Незабаром поліція встановила особи нападників.