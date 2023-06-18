Россияне цинично обстреляли Херсонскую область: есть погибший

Обстрелы Херсона. Иллюстративное фото: Херсонский городской совет

За прошедшие сутки российские оккупанты 68 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, армия РФ только по Херсону выпустила 29 снарядов. Россияне обстреливали жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области.

Есть ли пострадавшие

В результате российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения, среди них один ребенок.

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Обстрелы не утихают

Ранее российские оккупационные войска 75 раз обстреляли Херсонскую область. Всего враг выпустил по региону 314 снарядов. В результате обстрела два человека погибли, еще 25 получили ранения.

Напомним, в Херсоне неизвестные избили волонтера, который занимался эвакуацией населения. Вскоре полиция установила личности нападавших.