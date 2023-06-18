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Россияне цинично обстреляли Херсонскую область: один человек погиб

18 июня 2023 09:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне цинично обстреляли Херсонскую область: есть погибший
Обстрелы Херсона. Иллюстративное фото: Херсонский городской совет
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки российские оккупанты 68 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, армия РФ только по Херсону выпустила 29 снарядов. Россияне обстреливали жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области.

Есть ли пострадавшие

В результате российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения, среди них один ребенок.

Скриншот поста

Обстрелы не утихают

Ранее российские оккупационные войска 75 раз обстреляли Херсонскую область. Всего враг выпустил по региону 314 снарядов. В результате обстрела два человека погибли, еще 25 получили ранения.

Напомним, в Херсоне неизвестные избили волонтера, который занимался эвакуацией населения. Вскоре полиция установила личности нападавших.

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