Росіяни у Криму змушують готуватися до війни "афганців"

Воїни-"афганці". Фото: росЗМІ

Росіяни намагаються залучити до оборони Криму воїнів-"афганців". Але ветерани тієї загарбницької війни СРСР переважно відмовляються від участі у "загонах оборони".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Афганців" готують до війни

Як стало відомо, на території тимчасово окупованого Криму російські загарбники проводять тренування ветеранів радянської загарбницької війни у Афганістані 1979-1989 років.

Ці тренування є примусовими. Ті "афганці", які відмовляються від військової підготовки — отримують погрози штрафами та мобілізацією.

"Добровільні" порожні загони

Увесь цей процес підготовки, як повідомляють члени українського підпілля у Криму, потрібен окупантам для того, аби сформувати нібито добровільні "загони оборони", які планують протидіяти майбутніх контрнаступу Збройних сил України.

Втім, зазначають у Центрі національного спротиву, місцеві переважно відмовляються брати участь у цій підготовці, тому "добровільні" загони будуть існувати в основному на папері.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська проводять облави на підконтрольній їм території, заарештовуючи чоловіків призовного віку. Їх відправляють у спецтабори в Луганській області, де разом із російськими зеками готують як резерв для російської армії.