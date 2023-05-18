Россияне в Крыму заставляют готовиться к войне "афганцев"

Воины-"афганцы". Фото: росСМИ

Россияне пытаются привлечь к обороне Крыма воинов-"афганцев". Но ветераны той захватнической войны СССР в основном отказываются от участия в "отрядах обороны".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как стало известно, на территории временно оккупированного Крыма российские захватчики проводят тренировку ветеранов советской захватнической войны в Афганистане 1979-1989 годов.

Эти тренировки являются принудительными. Те "афганцы", которые отказываются от военной подготовки, получают угрозы штрафами и мобилизацией.

"Добровольные" пустые отряды

Весь этот процесс подготовки, как сообщают члены украинского подполья в Крыму, нужен оккупантам для того, чтобы сформировать якобы добровольные "отряды обороны", которые планируют использовать для противодействия предстоящему контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Впрочем, отмечают в Центре национального сопротивления, местные в основном отказываются участвовать в этой подготовке, поэтому "добровольные" отряды будут существовать в основном на бумаге.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупационные войска проводят облавы на подконтрольной им территории, арестовывая мужчин призывного возраста. Их отправляют в спецлагеря в Луганской области, где вместе с российскими зеками готовят в качестве резерва для российской армии.