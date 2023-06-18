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Росіяни у Севастополі похизувалися новими безпілотниками: що про них відомо

18 червня 2023 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни у Севастополі похизувалися новими безпілотниками: що про них відомо
Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв показує БпЛА. Фото: t.me/razvozhaev
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Севастополі на ПМЕФ представили дві нові моделі безпілотників, які виготовили у місті. Їх назвали "Сарган" та "Саранча-10". 

Про це розповів голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

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Развожаєв розповів, що БпЛА "Саранча-10" має гвинто-кільцевий двигун. За його словами, це дозволяє збільшити його підйомну силу, а також працювати в складних умовах. 

"Що стосується надводної платформи "Сарган" — це основа для безпілотників, призначених, зокрема, для конвою суден. "Сарган" — це спільна розробка нашого Севастопольського державного університету та науково-освітнього центру "Мореагробіотех", — розповів Развожаєв.

Він нагадав, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним запропонував зробити у Севастополі центр зі створення БпЛА.

Развожаєв також розповів, що на форумі було обговорено створення центру із Дмитром Пєсковим. 

"Також зустрівся із заступником директора АСІ Андрієм Леонардовичем Сілінгом. Обговорили участь команди Севастополя в проєктно-освітньому інтенсиві "Архіпелаг-2023", який цього року пройде в Новосибірську. На "Архіпелазі" Севастополь опрацьовуватиме всі необхідні матеріали, щоб отримати фінансування в рамках нацпроєкту з розвитку безпілотних авіаційних систем", — додав Развожаєв.

БпЛА
Російський БпЛА "Сарган". Фото: t.me/razvozhaev
БпЛА
Російський БпЛА "Саранча-10". Фото: t.me/razvozhaev
БпЛА
Російський БпЛА "Саранча-10". Фото: t.me/razvozhaev
Развожаев
Допис Развожаєва. Фото: скриншот
Развожаев
Допис Развожаєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Росії в Курській області загорівся один зі складів підприємства "Белполь". Очевидці зазначають, що перед інцидентом бачили безпілотник, що атакував вежу зв'язку.

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