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Россияне в Севастополе похвастались новыми беспилотниками: что о них известно

18 июня 2023 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне в Севастополе похвастались новыми беспилотниками: что о них известно
Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев показывает БпЛА. Фото: t.me/razvozhaev
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Севастополе на ПМЭФ представили две новые модели беспилотников, которые изготовили в городе. Их назвали "Сарган" и "Саранча-10".

Об этом рассказал глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

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Развожаев рассказал, что БпЛА "Саранча-10" имеет винтово-кольцевой двигатель. По его словам, это позволяет увеличить его подъемную силу и работать в сложных условиях.

"Что касается надводной платформы "Сарган" — это основа для беспилотников, предназначенных, в частности, для конвоя суден. "Сарган" — это совместная разработка нашего Севастопольского государственного университета и научно-образовательного центра "Мореагробиотех", — рассказал Развожаев.

Он напомнил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным предложил сделать в Севастополе центр создания БпЛА.

Развожаев также рассказал, что на форуме было обсуждено создание центра с Дмитрием Песковым.

"Также встретился с замдиректора АСИ Андреем Леонардовичем Силингом. Обсудили участие команды Севастополя в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023", который в этом году пройдет в Новосибирске. На "Архипелаге" Севастополь будет прорабатывать все необходимые материалы, чтобы получить финансирование в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем", — добавил Развожаев.

БПЛА
Российский БпЛА "Сарган". Фото: t.me/razvozhaev
БПЛА
Российский БпЛА "Саранча-10". Фото: t.me/razvozhaev
БПЛА
Российский БпЛА "Саранча-10". Фото: t.me/razvozhaev
Развожаев
Пост Развожаева. Фото: скриншот
Развожаев
Пост Развожаева. Фото: скриншот

Напомним, недавно в России в Курской области загорелся один из складов предприятия "Белполь". Очевидцы отмечают, что перед инцидентом видели беспилотник, атаковавший башню связи.

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