У ніч проти 16 лютого російські війська завдали ракетного удару по Павлограду

Росіяни вночі обстріляли Павлоград: є загиблі
У ніч з 15 на 16 лютого російські окупаційні війська обстріляли місто Павлоград. Загинула 79-річна жінка, сімох містян госпіталізували з пораненнями.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Удар по Павлограду
У ніч з 15 на 16 лютого, близько третьої години ночі, російські війська обстріляли місто Павлоград у Дніпропетровській області.
Внаслідок удару зруйновані сім та пошкоджені 30 приватних житлових будинки.
Також зафіксоване влучання по території промислового підприємства. Пожежу, що виникла на місці прильоту, оперативно загасили.
Детальні наслідки нічного обстрілу міста встановлюються.
Загиблі і поранені
На жаль, не обійшлося без людських втрат. Загинула 79-річна мешканка Павлограда.
Ще сімох людей госпіталізували із пораненнями різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо, що у ніч з 15 на 16 лютого одна з російських ракет влучила у об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
Обійшлося без жертв, пожежа на ураженому об’єкті була оперативно ліквідована.
Фото: Telegram Сергія Лисака