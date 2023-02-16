В ночь на 16 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду.

Россияне ночью обстреляли Павлоград: есть погибшие
В ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска обстреляли город Павлоград. Погибла 79-летняя женщина, семь горожан госпитализированы с ранениями.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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Удар по Павлограду
В ночь с 15 на 16 февраля, около трех часов ночи, российские войска обстреляли город Павлоград в Днепропетровской области.
В результате удара разрушены семь и повреждены 30 частных жилых домов.
Также зафиксировано попадание по территории промышленного предприятия. Пожар, возникший на месте прилета, оперативно потушили.
Подробные последствия ночных обстрелов города устанавливаются.
Погибшие и раненые
К сожалению, не обошлось без человеческих потерь. Погибла 79-летняя жительница Павлограда.
Еще семь человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.
Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области.
Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.
Фото: Telegram Сергея Лысака