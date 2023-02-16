В ночь на 16 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду.

В Павлограде были разрушены и повреждены около 40 жилых домов

В ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска обстреляли город Павлоград. Погибла 79-летняя женщина, семь горожан госпитализированы с ранениями.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Удар по Павлограду

В ночь с 15 на 16 февраля, около трех часов ночи, российские войска обстреляли город Павлоград в Днепропетровской области.

В результате удара разрушены семь и повреждены 30 частных жилых домов.

Также зафиксировано попадание по территории промышленного предприятия. Пожар, возникший на месте прилета, оперативно потушили.

Подробные последствия ночных обстрелов города устанавливаются.

Погибшие и раненые

К сожалению, не обошлось без человеческих потерь. Погибла 79-летняя жительница Павлограда.

Еще семь человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.

Фото: Telegram Сергея Лысака