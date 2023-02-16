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Россияне ночью обстреляли Павлоград: есть погибшие

16 февраля 2023 08:29
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В ночь на 16 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду.
В Павлограде были разрушены и повреждены около 40 жилых домов
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска обстреляли город Павлоград. Погибла 79-летняя женщина, семь горожан госпитализированы с ранениями.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Удар по Павлограду

В ночь с 15 на 16 февраля, около трех часов ночи, российские войска обстреляли город Павлоград в Днепропетровской области.

В результате удара разрушены семь и повреждены 30 частных жилых домов.

Также зафиксировано попадание по территории промышленного предприятия. Пожар, возникший на месте прилета, оперативно потушили.

Подробные последствия ночных обстрелов города устанавливаются.

Ночной обстрел Павлограда

Россияне обстреляли Павлоград

Последствия удара по Павлограду

Погибшие и раненые

К сожалению, не обошлось без человеческих потерь. Погибла 79-летняя жительница Павлограда.

Еще семь человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

оккупанты ракетами обстреляли Павлоград

Последствия российского обстрела Павлограда

Ночью россияне обстреляли Павлоград

Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.

Фото: Telegram Сергея Лысака

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