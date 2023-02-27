Путінська погань атакувала Запоріжжя: є "прильоти"

Обстріл Запоріжжя

У ніч проти 27 лютого путінська армія обстріляла Запоріжжя. Внаслідок атаки зафіксовано два "прильоти" на об'єкт цивільної нежитлової будівлі.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Атака на Запоріжжі

За словами Куртєва, є руйнування. На щастя, люди не постраждали.

В ОВА тим часом повідомили, що супротивник обстріляв місто ракетами С-300. Крім того, один із занедбаних російських снарядів, імовірно, впав у воду.

Нагадаємо, вночі 27 лютого у низці областей України розпочалася повітряна тривога. Вибухи було чути у Хмельницькій та Київській областях.

Напередодні, 26 лютого російські окупаційні війська обстріляли чотири територіальні громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 76 "прильотів" з мінометів та артилерії.