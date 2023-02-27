Путінська погань атакувала Запоріжжя: є "прильоти"
У ніч проти 27 лютого путінська армія обстріляла Запоріжжя. Внаслідок атаки зафіксовано два "прильоти" на об'єкт цивільної нежитлової будівлі.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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Атака на Запоріжжі
За словами Куртєва, є руйнування. На щастя, люди не постраждали.
В ОВА тим часом повідомили, що супротивник обстріляв місто ракетами С-300. Крім того, один із занедбаних російських снарядів, імовірно, впав у воду.
Нагадаємо, вночі 27 лютого у низці областей України розпочалася повітряна тривога. Вибухи було чути у Хмельницькій та Київській областях.
Напередодні, 26 лютого російські окупаційні війська обстріляли чотири територіальні громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 76 "прильотів" з мінометів та артилерії.