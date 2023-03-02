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​​​Россияне ночью обстреляли Запорожье: разрушена многоэтажка, есть жертвы

2 марта 2023 07:25
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Российская ракета попала в многоэтажку в Запорожье, есть жертвы
По меньшей мере два человека погибли после попадания российской ракеты в жилую многоэтажку
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки, под завалами уже обнаружили тела двух погибших.

Об этом сообщили и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, прессслужбы Нацполиции Запорожской области и ГСЧС Украины.

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Удар по Запорожью

В ночь с 1 на 2 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье.

Удар был нанесен около 01:30 ночи, предположительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом.

Был полностью разрушен один подъезд этого дома.

Обстрел Запорожья 2 марта

Обстрел Запорожья 2 марта

Обстрел Запорожья 2 марта

Обстрел Запорожья 2 марта

Последствия удара

Сотрудники спасательных служб обнаружили и спасли 11 человек, проживавших в разрушенном подъезде, среди них — одну беременную женщину.

Из соседних из разрушенных подъездов были эвакуированы 20 жителей. На месте обстрела были открыты мобильные пункты помощи и обогрева, в частности, в троллейбусе.

Под руинами были обнаружены тела двух жителей дома. Впрочем, не исключено, что жертв будет больше, поскольку завалы продолжают разбирать.

Обстрел Запорожья 2 марта

Обстрел Запорожья 2 марта

Обстрел Запорожья 2 марта

Обстрел Запорожья 2 марта

Напомним, предварительный обстрел Запорожья обошелся без жертв, тогда российские ракеты прилетели на территорию объекта нежилой гражданской застройки.

Фото: Анатолий Куртев, ГСЧС и Нацполиция Запорожской области

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