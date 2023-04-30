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Росіяни уранці обстріляли місто на Харківщині

30 квітня 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни уранці обстріляли місто на Харківщині
Наслідки обстрілу Куп’янська. Фото: Telegram-канал Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вранці 30 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині. Були уражені приватний житловий будинок, гараж і автомобілі.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Ранковий обстріл Куп’янська

Близько 06:45 ранку 30 квітня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Куп’янську.

Для здійснення військового злочину окупанти використали ракетну систему залпового вогню.

Росіяни обстріляли Куп'янськ
Росіяни обстріляли Куп'янськ
Фото: Telegram Синєгубова

Внаслідок обстрілу був пошкоджений приватний житловий будинок. Крім того, зафіксовані пошкодження гаража та чотирьох автомобілів. Після обстрілу розпочалася пожежа.

На щастя, ніхто з мешканців Куп’янська не постраждав.

Обстріл Куп'янська
Обстріл Куп'янська
Фото: Telegram Синєгубова

Удари по Харківській області

Протягом минулої доби російські загарбники обстрілювали населені пункти трьох районів регіону — Куп’янського, Харківського та Чугуївського.

Під удар потрапили Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Куп’янськ, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

Російський обстріл знищив автомобілі українців
Російський обстріл знищив автомобілі українців
Фото: Telegram Синєгубова

Нагадаємо, 25 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Куп’янську. Під удар потрапив місцевий краєзнавчий музей, під руїнами якого загинули люди.

Додамо, що російські війська регулярно обстрілюють прикордонні райони Харківської області, зокрема і Куп’янськ.

Так, наприкінці березня російські ракети пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок у Куп’янську.

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