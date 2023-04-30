Россияне утром обстреляли город в Харьковской области
Утром 30 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Купянск Харьковской области. Были поражены частный жилой дом, гараж и автомобили.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Утренний обстрел Купянска
Около 6:45 утра 30 апреля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Купянску.
Для совершения военного преступления оккупанты использовали ракетную систему залпового огня.
В результате обстрела был поврежден частный жилой дом. Кроме того, зафиксированы повреждения гаража и четырех автомобилей. После обстрела начался пожар.
К счастью, никто из жителей Купянска не пострадал.
Удары по Харьковской области
За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали населенные пункты трех районов региона — Купянского, Харьковского и Чугуевского.
Под удар попали Волчанск, Волчанские Хутора, Купянск, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.
Напомним, 25 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску. Под удар попал местный краеведческий музей, под развалинами которого погибли люди.
Добавим, что российские войска регулярно обстреливают приграничные районы Харьковской области, в том числе и Купянск.
Так, в конце марта российские ракеты повредили пятиэтажное жилое здание в Купянске.