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Россияне утром обстреляли город в Харьковской области

30 апреля 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне утром обстреляли город в Харьковской области
Последствия обстрела Купянска. Фото: Telegram-канал Синегубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Утром 30 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Купянск Харьковской области. Были поражены частный жилой дом, гараж и автомобили.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Утренний обстрел Купянска

Около 6:45 утра 30 апреля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Купянску.

Для совершения военного преступления оккупанты использовали ракетную систему залпового огня.

Россияне обстреляли Купянск
Россияне обстреляли Купянск
Фото: Telegram Синегубова

В результате обстрела был поврежден частный жилой дом. Кроме того, зафиксированы повреждения гаража и четырех автомобилей. После обстрела начался пожар.

К счастью, никто из жителей Купянска не пострадал.

Обстрел Купянская
Обстрел Купянская
Фото: Telegram Синегубова

Удары по Харьковской области

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали населенные пункты трех районов региона — Купянского, Харьковского и Чугуевского.

Под удар попали Волчанск, Волчанские Хутора, Купянск, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.

Российский обстрел уничтожил автомобили украинцев
Российский обстрел уничтожил автомобили украинцев
​​Фото: Telegram Синегубова

Напомним, 25 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску. Под удар попал местный краеведческий музей, под развалинами которого погибли люди.

Добавим, что российские войска регулярно обстреливают приграничные районы Харьковской области, в том числе и Купянск.

Так, в конце марта российские ракеты повредили пятиэтажное жилое здание в Купянске.

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