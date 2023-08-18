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Росіяни увечері обстріляли Херсон: є загиблий і поранені

18 серпня 2023 22:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни увечері обстріляли Херсон: є загиблий і поранені
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу 18 серпня 2023 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 18 серпня, російські терористи обстріляли селище на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблий і травмовані. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Відомо, що росіяни завдали удару близько 20:00. Окупанти обстріляли приватні будинки. 

Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, він отримав травми несумісні з життям. Також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм на місці надали необхідну медичну допомогу.

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Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура\Telegram
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Загиблий чоловік. Фото: Херсонська обласна прокуратура\Telegram

Нагадаємо, протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів на Харківщині. Зокрема, під час атаки по місту Куп'янськ загинула 61-річна жінка і ще одна зазнала поранення. 

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