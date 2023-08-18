Росіяни увечері обстріляли Херсон: є загиблий і поранені
Увечері, 18 серпня, російські терористи обстріляли селище на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблий і травмовані.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Окупанти обстріляли Херсонщину
Відомо, що росіяни завдали удару близько 20:00. Окупанти обстріляли приватні будинки.
Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, він отримав травми несумісні з життям. Також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм на місці надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів на Харківщині. Зокрема, під час атаки по місту Куп'янськ загинула 61-річна жінка і ще одна зазнала поранення.