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Потужні вибухи в Херсоні: ворожий обстріл

18 серпня 2023 01:26
оновлено: 01:42
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні вночі 18 серпня: удар РФ
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Херсоні вночі, 18 серпня, прогриміли сильні вибухи. В регіоні наразі не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні вночі 18 серпня

Оновлено 01:31. У Херсоні було чути вибухи.

Оновлено 01:32. Місцеві пабліки зазначають, що Херсон "під обстрілом з т.о. Лівобережжя".

Джерело: t.me/hueviyherson

Оновлено 01:34. Наразі в Україні спокійно, за традицією повітряні тривоги оголошені в Луганській області, Нікопольському районі на Дніпропетровщині та в тимчасово окупованому Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 серпня, близько 21:21 в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К з території РФ. 

Також ми писали, що в середу, 16 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Попередньо працювала протиповітряна оборона.

Додамо, що в Одеській області вночі, 16 серпня, лунали вибухи. Раніше повідомлялося про групу дронів у повітряному просторі регіону.

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