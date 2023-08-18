Вибухи в Херсоні вночі 18 серпня: удар РФ

Потужні вибухи в Херсоні: ворожий обстріл
У Херсоні вночі, 18 серпня, прогриміли сильні вибухи. В регіоні наразі не оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Херсоні вночі 18 серпня
Оновлено 01:31. У Херсоні було чути вибухи.
Оновлено 01:32. Місцеві пабліки зазначають, що Херсон "під обстрілом з т.о. Лівобережжя".
Оновлено 01:34. Наразі в Україні спокійно, за традицією повітряні тривоги оголошені в Луганській області, Нікопольському районі на Дніпропетровщині та в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 серпня, близько 21:21 в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К з території РФ.
Також ми писали, що в середу, 16 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Попередньо працювала протиповітряна оборона.
Додамо, що в Одеській області вночі, 16 серпня, лунали вибухи. Раніше повідомлялося про групу дронів у повітряному просторі регіону.