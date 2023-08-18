Россияне вечером обстреляли Херсон: есть погибший и раненые

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов 18 августа 2023 года. Фото: Херсонская областная прокуратура\Telegram

Вечером, 18 августа, российские террористы обстреляли поселок в Херсонской области. В результате атаки есть погибший и травмированные.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Известно, что россияне нанесли удар около 20:00. Оккупанты обстреляли частные дома.

В результате обстрела погиб местный житель, он получил травмы несовместимые с жизнью. Также травмированы 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте была оказана необходимая медицинская помощь.

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура\Telegram

Погибший мужчина. Фото: Херсонская областная прокуратура\Telegram

Напомним, за прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. В частности, во время атаки по городу Купянск погибла 61-летняя женщина и еще одна получила ранения.