Россияне вечером обстреляли Херсон: есть погибший и раненые
Вечером, 18 августа, российские террористы обстреляли поселок в Херсонской области. В результате атаки есть погибший и травмированные.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Оккупанты обстреляли Херсонщину
Известно, что россияне нанесли удар около 20:00. Оккупанты обстреляли частные дома.
В результате обстрела погиб местный житель, он получил травмы несовместимые с жизнью. Также травмированы 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте была оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, за прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. В частности, во время атаки по городу Купянск погибла 61-летняя женщина и еще одна получила ранения.