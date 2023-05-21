Росіяни вбили мирного жителя на Херсонщині, — Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли житловий будинок у селищі Козацьке Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, російські військовослужбовці завдали удару по приватному будинку, де проживав 55-річний чоловік. Він отримав смертельні поранення внаслідок цієї атаки.

"Житловий будинок став ціллю ворожого обстрілу, що спричинило смертельні травми 55-річного чоловіка", — написав Прокудін.

Де знаходиться село Козацьке

Село Козацьке розташоване на правому березі Херсонської області. Ця територія була звільнена від військових Росії у листопаді 2022 року. Втім, після того, як війська РФ відступили з цього берега, вони почали обстрілювати його, використовуючи артилерію та мінометну зброю.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти понад 60 разів обстріляли Херсонську область. Загарбники випустили 314 снарядів із важкої артилерії та іншої техніки.

Місто Херсон противник обстріляв двічі. Загалом ворог випустив сім снарядів.

Російські окупанти потрапили до житлових кварталів населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.