Россияне убили мирного жителя в Херсонской области, — Прокудин
Российские оккупанты обстреляли жилой дом в поселке Козацкое Херсонской области. В результате атаки погиб человек.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Россияне обстреляли частный дом
По словам Прокудина, российские военнослужащие нанесли удар по частному дому, где проживал 55-летний мужчина. Он получил смертельные ранения в результате этой атаки.
"Жилой дом стал целью вражеского обстрела, что привело к смертельным травмам 55-летнего мужчины", — написал Прокудин.
Где находится село Козацкое
Село Козацкое находится на правом берегу Херсонской области. Данная территория была освобождена от военных России в ноябре 2022 года. Впрочем, после того как войска РФ отступили с этого берега, они начали обстреливать его, используя артиллерию и минометное оружие.
Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты более 60 раз обстреляли Херсонскую область. Захватчики выпустили 314 снарядов из тяжелой артиллерии и другой техники.
Город Херсон противник обстрелял два раза. В общей сложности враг выпустил семь снарядов.
Российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.