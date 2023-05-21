Россияне убили мирного жителя в Херсонской области, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА

Российские оккупанты обстреляли жилой дом в поселке Козацкое Херсонской области. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, российские военнослужащие нанесли удар по частному дому, где проживал 55-летний мужчина. Он получил смертельные ранения в результате этой атаки.

"Жилой дом стал целью вражеского обстрела, что привело к смертельным травмам 55-летнего мужчины", — написал Прокудин.

Где находится село Козацкое

Село Козацкое находится на правом берегу Херсонской области. Данная территория была освобождена от военных России в ноябре 2022 года. Впрочем, после того как войска РФ отступили с этого берега, они начали обстреливать его, используя артиллерию и минометное оружие.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты более 60 раз обстреляли Херсонскую область. Захватчики выпустили 314 снарядов из тяжелой артиллерии и другой техники.

Город Херсон противник обстрелял два раза. В общей сложности враг выпустил семь снарядов.

Российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.