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Оккупанты более 60 раз обстреляли Херсонскую область

21 мая 2023 10:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты более 60 раз обстреляли Херсонскую область
Российские оккупанты совершают артиллерийский обстрел. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки российские оккупанты более 60 раз обстреляли Херсонскую область. Захватчики выпустили 314 снарядов из тяжелой артиллерии и другой техники.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил — 63 обстрела, выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БпЛА и авиации", — рассказал Прокудин.

Город Херсон противник обстрелял два раза. В общей сложности враг выпустил семь снарядов.

Российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли мощные удары по территории Донецкой области. В частности, в результате обстрелов города Торецк пострадал 11-летний ребенок.

Также мы писали, вчера, 20 мая, украинские силы ПВО сбили беспилотники, атаковавшие Днепропетровскую область. Их приземлили над Синельниковским и Павлоградским районами.

Добавим, 20 мая, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погибли два человека.

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