Росіяни вдарили дронами по автобусу з гуманітарною допомогою — чи є постраждалі

Знищений російськими дронами автобус з гуманітарною допомогою. Фото: Telegram Олександра Прокудіна

Російська армія у вівторок, 26 березня, вдарила двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Інцидент трапився у селі Одрадокам'янка Бериславського району Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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Пляшки з питною водою, які були в автобусі. Джерело: Telegram Олександра Прокудіна

За словами чиновника, водій та пасажири вціліли.

Знищений російськими дронами автобус з гуманітарною допомогою. Джерело: Telegram Олександра Прокудіна

"Транспортний засіб і вантаж — знищені. Лише дивом водій і пасажири не постраждали", — інформує Прокудін.

Події в Херсонській області — остання інформація

Нагадаємо, до Гродненської області Білорусі привезли 40 викрадених українських дітей з окупованої Херсонщини, розмістивши їх в реабілітаційно-оздоровчому центрі "Лісова поляна", де дітлахи пробудуть до 28 березня.

Раніше у селі Львове Бериславського району області загинули троє місцевих через детонування боєприпасу на FPV-дроні.

Водночас на тому ж напрямку бійці КОРД за допомогою дронів-камікадзе завдали влучного удару по міномету та боєкомплекту російських військ.