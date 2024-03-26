Росіяни вдарили дронами по автобусу з гуманітарною допомогою — чи є постраждалі
Російська армія у вівторок, 26 березня, вдарила двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Інцидент трапився у селі Одрадокам'янка Бериславського району Херсонщини.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Росіяни знищили автобус з гуманітарною допомогою
За словами чиновника, водій та пасажири вціліли.
"Транспортний засіб і вантаж — знищені. Лише дивом водій і пасажири не постраждали", — інформує Прокудін.
Події в Херсонській області — остання інформація
Нагадаємо, до Гродненської області Білорусі привезли 40 викрадених українських дітей з окупованої Херсонщини, розмістивши їх в реабілітаційно-оздоровчому центрі "Лісова поляна", де дітлахи пробудуть до 28 березня.
Раніше у селі Львове Бериславського району області загинули троє місцевих через детонування боєприпасу на FPV-дроні.
Водночас на тому ж напрямку бійці КОРД за допомогою дронів-камікадзе завдали влучного удару по міномету та боєкомплекту російських військ.
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