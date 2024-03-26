Россияне ударили дронами по автобусу с гуманитарной помощью — есть ли пострадавшие
Российская армия во вторник, 26 марта, ударила двумя FPV-дронами по автобусу, который вез гуманитарную помощь. Инцидент произошел в селе Одрадокаменка Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Россияне уничтожили автобус с гуманитарной помощью
По словам чиновника, водитель и пассажиры уцелели.
"Транспортное средство и груз — уничтожены. Лишь чудом водитель и пассажиры не пострадали", — информирует Прокудин.
События в Херсонской области — последняя информация
Напомним, в Гродненскую область Беларуси привезли 40 похищенных украинских детей из оккупированной Херсонской области, разместив их в реабилитационно-оздоровительном центре "Лесная поляна", где дети пробудут до 28 марта.
Ранее в селе Львове Бериславского района области погибли трое местных из-за детонирования боеприпаса на FPV-дроне.
В то же время на том же направлении бойцы КОРД с помощью дронов-камикадзе нанесли точный удар по миномету и боекомплекту российских войск.
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