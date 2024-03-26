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Россияне ударили дронами по автобусу с гуманитарной помощью — есть ли пострадавшие

26 марта 2024 16:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне ударили дронами по автобусу с гуманитарной помощью — есть ли пострадавшие
Уничтоженный российскими дронами автобус с гуманитарной помощью. Фото: Telegram Александра Прокудина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия во вторник, 26 марта, ударила двумя FPV-дронами по автобусу, который вез гуманитарную помощь. Инцидент произошел в селе Одрадокаменка Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Россияне ударили дронами по автобусу с гуманитарной помощью - есть ли пострадавшие - фото 1
Бутылки с питьевой водой, находившиеся в автобусе. Источник: Telegram Александра Прокудина

По словам чиновника, водитель и пассажиры уцелели.

Россияне ударили дронами по автобусу с гуманитарной помощью - есть ли пострадавшие - фото 2
Уничтоженный российскими дронами автобус с гуманитарной помощью. Источник: Telegram Александра Прокудина

 

"Транспортное средство и груз — уничтожены. Лишь чудом водитель и пассажиры не пострадали", — информирует Прокудин.

События в Херсонской области — последняя информация

Напомним, в Гродненскую область Беларуси привезли 40 похищенных украинских детей из оккупированной Херсонской области, разместив их в реабилитационно-оздоровительном центре "Лесная поляна", где дети пробудут до 28 марта.

Ранее в селе Львове Бериславского района области погибли трое местных из-за детонирования боеприпаса на FPV-дроне.

В то же время на том же направлении бойцы КОРД с помощью дронов-камикадзе нанесли точный удар по миномету и боекомплекту российских войск.

Украина
гуманитарная помощь
Херсонская область
дроны
Александр Прокудин

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