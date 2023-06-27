Россияне ударили ракетами по Краматорску
Во вторник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, Донецкая область. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и местные Telegram-каналы.
Обстрелы Краматорска 27 июня
Известно, что 27 июня оккупанты ударили ракетами по Краматорску.
"Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе — в поселок Беленькое", — сообщает Ермак.
Пока вся информация о пострадавших и погибших уточняется, однако очевидцы говорят, что под завалами есть люди и раненые.
Обновлено 21:00. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела пострадали 15 человек.
Напомним, 27 июня россияне обстреляли жилые районы Херсона. Известно, что в результате атаки два человека ранены.