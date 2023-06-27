Россияне ударили ракетами по Краматорску

Последствия удара по Краматорску 27 июня. Фото: t.me/ermaka2022

Во вторник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, Донецкая область. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и местные Telegram-каналы.

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Известно, что 27 июня оккупанты ударили ракетами по Краматорску.

"Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе — в поселок Беленькое", — сообщает Ермак.

Пока вся информация о пострадавших и погибших уточняется, однако очевидцы говорят, что под завалами есть люди и раненые.

Обновлено 21:00. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела пострадали 15 человек.

Напомним, 27 июня россияне обстреляли жилые районы Херсона. Известно, что в результате атаки два человека ранены.