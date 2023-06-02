Росіяни вигадали новий спосіб, як шукати проукраїнських людей в окупації

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують "полювати" на людей з проукраїнською позицією. Вони переодягають ефесбешників у цивільне та розповідають про "плохую русскую власть".

Про це повідомив речник Центру національного спротиву Остап в інтерв'ю "Цензор Нет".

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Речник ЦНС розповів, що окупанти одягають ефесбешників в цивільний одяг та посилають ходити по містах або людних місцях та розповідати "про плохую русскую власть и высокие цены".

"Ті, хто активно включається в ці ср*чі до людей цивільних — їх потім наступним кроком вже інша команда захоплює на підвал. Тобто оцими двома методами вони шукають підпілля", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, речник розповів, що росіяни вдаються і до своїх традиційних дій. Вони активно шукають підпілля, партизан, залякують людей, збільшують кількість так званих перевірок та встановлюють нові блокпости.

"Ми їх називаємо мобільні блокпости. Це є такі спецгрупи російських військових, в основному росгвардійці, по 10-11 осіб і одна-дві машини. Вони просто зупиняються у будь-якому місці і починають влаштовувати обшуки автомобілів. Людей шманають по-дорослому: щось не те — і на підвал", — розповів Остап.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб ЗСУ розповів, що на території тимчасово окупованої Херсонської області окупанти шукають "заборонений" контент у телефонах українців.