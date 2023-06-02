Россияне придумали новый способ, как искать проукраинских людей в оккупации

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях захватчики продолжают охотиться на людей с проукраинской позицией. Они переодевают эфесшников в гражданское и рассказывают о "плохой русской власти".

Об этом сообщил представитель Центра национального сопротивления Остап в интервью "Цензор Нет".

Читайте также:

Как оккупанты ищут проукраинских людей

Спикер ЦНС рассказал, что оккупанты одевают эфесшников в гражданскую одежду и посылают ходить по городам или людным местам и рассказывать "о плохой русской власти и высоких ценах".

"Те, кто активно включается в эти ср*чи к гражданским — их потом следующим шагом уже другая команда захватывает на подвал. То есть этими двумя методами они ищут подполье", — говорится в сообщении.

Кроме того, спикер рассказал, что россияне предпринимают и свои традиционные действия. Они активно ищут подполье, партизан, запугивают людей, увеличивают количество так называемых проверок и устанавливают новые блокпосты.

"Мы их называем мобильные блокпосты. Это такие спецгруппы российских военных, в основном росгвардейцы, по 10-11 человек и одна-две машины. Они просто останавливаются в любом месте и начинают устраивать обыски автомобилей. Людей шманают по-взрослому: что-то не то — и на подвал", — рассказал Остап.

Напомним, недавно Генштаб ВСУ рассказал, что на территории временно оккупированной Херсонской области оккупанты ищут "запрещенный" контент в телефонах украинцев.