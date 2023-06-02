Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне придумали новый способ, как искать проукраинских людей в оккупации arrow

Россияне придумали новый способ, как искать проукраинских людей в оккупации

2 июня 2023 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне придумали новый способ, как искать проукраинских людей в оккупации
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На временно оккупированных территориях захватчики продолжают охотиться на людей с проукраинской позицией. Они переодевают эфесшников в гражданское и рассказывают о "плохой русской власти".

Об этом сообщил представитель Центра национального сопротивления Остап в интервью "Цензор Нет".

Читайте также:

Как оккупанты ищут проукраинских людей

Спикер ЦНС рассказал, что оккупанты одевают эфесшников в гражданскую одежду и посылают ходить по городам или людным местам и рассказывать "о плохой русской власти и высоких ценах".

"Те, кто активно включается в эти ср*чи к гражданским — их потом следующим шагом уже другая команда захватывает на подвал. То есть этими двумя методами они ищут подполье", — говорится в сообщении.

Кроме того, спикер рассказал, что россияне предпринимают и свои традиционные действия. Они активно ищут подполье, партизан, запугивают людей, увеличивают количество так называемых проверок и устанавливают новые блокпосты.

"Мы их называем мобильные блокпосты. Это такие спецгруппы российских военных, в основном росгвардейцы, по 10-11 человек и одна-две машины. Они просто останавливаются в любом месте и начинают устраивать обыски автомобилей. Людей шманают по-взрослому: что-то не то — и на подвал", — рассказал Остап.

Напомним, недавно Генштаб ВСУ рассказал, что на территории временно оккупированной Херсонской области оккупанты ищут "запрещенный" контент в телефонах украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас